Pipo aseguró que Fernán se echó de enemigo a muchos excompañeros

Redacción- El experimentado zaguero manudo confesó que los problemas con el defensor del Herediano Fernán Faerrón se debe a que rompió códigos de camerino.

González, comentó que él se dedica a jugar fútbol cada uno lo vive a su manera y cada jugador se toma las cosas que pasan dentro del terreno de juego de manera distinta.

Además, recalcó que dentro y fuera de la cancha es un caballero y así lo conocen compañeros y rivales.

También, le tiró una indirecta al defensor florense Faerrón al decir que las nuevas generaciones no tienen principios ni códigos, así mismo dejó a entrever que el joven zaguero rompió códigos de camerinos y se echó de enemigos a todo el equipo.

«Yo me dedico a jugar fútbol, lo vivo a mi manera y cada quien toma las cosas como las tiene que tomar, soy un caballero dentro y fuera de la cancha y el que me conoce así lo sabe. Las nuevas generaciones no tienen esos principios y esos códigos, el problema aquí es cuando usted rompe códigos de camerino, cuando usted rompe muchos códigos de camerino y se echa a la gente encima, ese es el primer problema grave.

Después tenemos las redes sociales que muchos jugadores se excusan ahí, no es el primero, hay otros que también lo hacen, entonces siento que el fútbol ha perdido ese sentido de hombres, de que en lo que pasa en la cancha ahí se queda, yo sigo a mi estilo, soy vieja escuela y cada quien lo hace a su manera», afirmó Pipo González a Deportes Repretel.

Seguidamente, el Pipo también dijo que ahora muchos jugadores se excusan por medio de las redes sociales y que tanto Faerrón como otros jugadores lo han hecho y siguen haciéndolo.

Por otra parte, cerró diciendo que él seguirá disfrutando el fútbol y que defenderá la camisa rojinegra fiel a su estilo de la vieja escuela.