Fernán Faerron vio por segunda ocasión seguida la tarjeta roja en un en un enfrentamiento ante Alajuelense. En esta ocasión el central recibió la tarjeta roja por un supuesto gesto en contra uno de los líneas.

Luego de esa expulsión y según denunció el propio jugador en sus redes sociales, cuando se disponía a abandonar el terreno de juego recibió un intento de agresión física y ofensas por parte del manudo Johan Venegas.

«Quiero denunciar públicamente a Johan Venegas, el cuál intentó golpearme por detrás y seguidamente me amenazó diciendo ‘Lo voy a matar, si lo encuentro en la calle lo mato. No me importa lo que me hagan’, publicó Faerron en su Instagram.

Además, el zaguero aprovechó para explicar que su expulsión fue un total malentendido con los árbitros encargados del partido.

«Lo visto y dicho por el línea no está sujeto a la realidad. El jugador rival sin estar en disputa el balón me toma los genitales, por lo que obviamente le indico al línea lo sucedido agarrando la zona afectada para que el entienda lo que pasó. Él estaba a dos metros de la jugada por lo que me parece increíble como lo malinterpretó», amplió en la publicación.

Esta es la segunda tarjeta roja consecutiva que Fernán Faerron sufre en un partido ante La Liga, ya que en la jornada 17 vio la tarjeta roja al minuto 90+4 tras una agresión a un rival.