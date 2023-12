Saprissa buscará el tetracampeonato

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) dio a conocer el calendario de competición para el Clausura 2024.

El campeonato nacional dará su banderazo el fin de semana del 13/14 de enero con la Jornada 01 donde destacan los duelos entre Saprissa vs Puntarenas, Alajuelense vs Sporting, Herediano vs Pérez Zeledón y Santos vs Cartaginés.

Durante la fase regular habrá cinco semanas largas para dar espacio a la posible participación de clubes en torneos internacionales como lo será la Copa de Campeones de Concacaf y fogueos para la selección.

Las 22 jornadas se extenderán desde enero y hasta mayo, para luego el paso a la fase final como lo será Semifinales, Final de II Fase y una posible Gran Final.

La segunda ronda del campeonato dará inicio el domingo 12 de mayo con las semifinales y la eventual Gran Final se jugará el miércoles 29 de mayo.

Para este campeonato el dedicado será Roberto Chacón Murillo, quién fue presidente de Alajuelense en el período 1978 a 1986.

Murillo es recordado dentro de la historia manuda por la construcción de las graderías de cemento en los sectores de Popular Norte, Gradería Oeste, Este y Sur, así como del cambio en la iluminación del reducto. Además, fue el responsable de la contratación del entrenador Iván Mraz.