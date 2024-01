“Sarchí me ha dado mucho y esta es una manera de devolverle a mi cantón todo lo que me ha dado”

Redacción – Francisco Rodríguez, candidato por el Partido Unidad Social Cristiana, creció en la cuna de la artesanía como lo es Sarchí, de ahí sus recuerdos de “momentos inolvidables en familia o cuando jugaba futbol, escondido o algún otro juego con mis amigos del barrio”, por lo que ahora anhela poder devolver todo eso a los ciudadanos sarchiseños bajo un mandato en la alcaldía.

Además, se considera una persona con vocación de servicio en pro de ayudar a la gente, por lo que considera que la “política es una herramienta para eso. Desde la política podemos transformar comunidades, generar condiciones de empleo y luchar por el bienestar todos los ciudadanos.”

También es consciente que no será una tarea fácil un futuro mandato, “Hay que sacrificar muchas cosas, pero al final todo esfuerzo cuando se trabaja con dedicación tiene su recompensa. Siempre he dicho, además, que Sarchí me ha dado mucho y esta es una manera de devolverle a mi cantón todo lo que me ha dado, quiero ver a Sarchí trascender a nivel nacional e internacional. Tenemos todo el potencial”

Rodríguez quien es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Notarial y Registral, desempeña su carrera profesional como jefe de Despacho de la diputada Daniela Rojas, y en años anteriores estuvo como destacado en la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

A lo largo de su vida, ha alcanzado a llenar su camino con experiencia política ya que empezó desde muy joven, siendo alcalde suplente en el gobierno local Víctor Rojas (2007-2011), también fue regidor municipal del 2010 al 2016, donde le correspondió ser el presidente los dos primeros años, además fui asesor municipal 2009- 2010, algo que considera idóneo en este nuevo reto político.

“Conozco muy bien el régimen municipal y tengo la experiencia para poder hacer una municipalidad eficiente y al servicio de los ciudadanos.”

¿Como partido, que proyecto tienen en tema turismo, empleo, seguridad y economía?

“Lo primero que quiero decir es que construimos un plan de gobierno con el aporte de muchos ciudadanos y ciudadanas, es un plan donde pone al ser humano en el centro de todas las decisiones Detallo algunos de los puntos en los ejes mencionados.»

Turismo: Posicionaremos nuevamente a Sarchí como cuna de la artesanía nacional, mediante un plan integral de mercadeo y la elaboración de un plan de rescate artesanal para los pequeños artesanos del cantón.

Impulsaremos la aprobación del proyecto de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, expediente 23.849, que declara de interés público el desarrollo turístico del distrito Toro Amarillo del cantón de Sarchí.

Empleo: Crearemos 500 nuevos empleos para Sarchí, a través de la atracción de inversiones, especialmente de empresas relacionadas al turismo y al desarrollo inmobiliario, para ello estableceremos una política cantonal, que incluye plan de incentivos y simplificación de trámites.

Estableceremos alianzas estratégicas con instituciones educativas y empresas privadas para desarrollar programas de formación profesional acorde a las necesidades del mercado laboral.

Desarrollo económico: Elaboraremos un reglamento de incentivos municipales, que complemente los incentivos de la ley de zonas francas y que sirva de atracción para la inversión local y extranjera.

Implementaremos el Programa Podemos Más que impulsará el desarrollo del comercio con reuniones trimestrales para conocer sus necesidades y elaborar nuevos proyectos en áreas como: mercadeo, redes sociales, administración de empresas, entre otros.

Crearemos una plataforma tecnológica llamada Sarchí con un click, para potenciar artesanos, servicio exprés, comercio, turismo y actividades productivas.

¿Dónde puede observar la ciudadanía su plan de Gobierno y equipo de trabajo?

“En nuestras redes sociales; Facebook: Fran Rodríguez, Instagram: Franrodriguez_2024_, Página web: https://franalcalde.com/pusc/Home»

Mensaje para la ciudadanía sarchiseña

“Este 4 de febrero tenemos la oportunidad de hacer historia, de trascender, de convertir a Sarchí en un cantón referente de Costa Rica.

No podemos continuar con una visión simplista y paciente ocupamos soñar en grande y hacer que las cosas sucedan. Este cantón tiene el potencial, tiene gente trabajadora y tiene las ganas de salir adelante.

Les prometo mucho trabajo, compromiso y un equipo dispuesto a hacer historia.”