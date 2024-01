Redacción – En su nueva faceta como presentador y comentarista, Hernán Medford, se unió a los demás críticos y dio su punto de vista, lanzando un contundente mensaje sobre la actualidad del fútbol femenino.

Medford fue puntual y descargó todo su malestar en contra del presidente de la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), Víctor Hugo Alfaro.

Dentro del mensaje señaló que Alfaro debe dar un paso al costado y dejar la silla presidencial tras más de 25 años en el cargo.

«El señor Víctor Hugo Alfaro tiene 25 años de no hacer absolutamente nada, ni en el fútbol femenino ni en el masculino, sos un desastre completo. Y la verdad, si lo tuviera de frente también se lo digo, sigo viendo dirigentes que están en la Federación haciendo nada, viajando, ganando viáticos por todos lados y no hacen absolutamente nada por el fútbol, este señor está desde 1991. ¡Qué triste señor! ¿Por qué no se hace a un lado?, ¿por qué no respetas el fútbol?, ¿por qué seguís en el fútbol si no has producido nada?”, dijo Medford en el programa Tercer Tiempo de Canal Opa.

Hay que recordar que, durante las últimas semanas, el fútbol femenino ha atravesado salidas de clubes de la Primera División como lo fue Herediano, además, se ha presentado recortes en los pagos de salarios en distintos clubes como Saprissa y Pérez Zeledón.