«Me dijeron que la disfrutará porque ella no iba a sobrevivir, los pulmoncitos no estaban maduros… ella sigue con vida, respira, no me la pusieron con oxígeno, no la quisieron poner en incubadora, porque supuestamente aquí no tienen los cuidados necesarios, no me la quieren mandar ni siquiera al hospital de niños…» Enfatizó la madre del bebé.