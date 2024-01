Lisbeth Valverde inició de mala manera el 2024

Redacción- La Miss Costa Rica Lisbeth Valverde fue víctima del hampa junto a su novio en Uvita.

La Miss y su pareja estaban disfrutando de sus vacaciones de principio de año.

El hecho se presentó el viernes 5 de enero en Uvita en la Zona Sur del territorio nacional. Su novio, Travis, dejó la moto en que ambos se trasladaban parqueada y poco después ya no estaba.

«A la persona que se robó la moto, tiene que ir a cambiarle un par de piezas porque me da miedo que tenga un accidente. No sé realmente cómo pudieron hacerlo tan rápido, no nos dimos cuenta de nada.

Las llaves por supuesto no estaban en la moto, ni nada, creo que probablemente la subieron a un carro de cajón y se la llevaron», afirmó en sus redes sociales la Miss.

La famosa comentó en sus redes sociales que la moto no tenía las llaves puestas, así que suponen que la tuvieron que montar dentro de otro vehículo para poder robarla.