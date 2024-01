La candidata también tiene otra serie de acciones para beneficiar a los locales

Redacción- La candidata a alcaldesa por el Partido Unidad Social para el cantón de El Guarco, en Cartago, tiene en sus planes una idea que generará trabajo y además será en beneficio de los animales.

Ana Calderón, pretende capacitar a las mujeres desempleadas y ponerlas a trabajar en un refugio y hotel animal que creará la municipalidad si ella llega a comandarla.

Según explica Calderón, este centro de auxilio y cuido animal se construirá con apoyo de la municipalidad y se brindarán capacitaciones a mujeres sin trabajo para que ellas lo administren.

Con esta propuesta, además de generar nuevos empleos, la candidata pretende reducir la cantidad de animales callejeros, darles un hogar y también servir como un centro de cuido para que los guarqueños, cuando tengan que salir de casa, no dejen a sus mascotas solas.

«El tema de bienestar animal es importantísimo, hay animalitos en la calle por montones, entonces por qué no tomar un grupo de mujeres empoderarlas, capacitarlas, llegar a articular con algunas organizaciones y crear un espacio adecuado para que sean mujeres manejen un tipo de hotel de animales, donde también se pueda gestionar castraciones y servicios en manos de estas mujeres. Yo creo que es tema debe ser trabajado con gente que sea capacitada y que los animalitos y con una buena calidad de vida», explicó la candidata.

Otro de los puntos que la candidata propone será de prioridad será la seguridad del cantón, la cual buscan mejorar con el refuerzo de la Policía Municipal.

Para Calderón, se necesita surtir de equipo a los oficiales, capacitarlos y sentarse a escuchar sus necesidades para dejar de ser una policía que persigue vendedores ambulantes y se convierta en un grupo policial preventivo.

«Una de las principales propuestas es el tema de la seguridad. Yo creo que es una de las situaciones que más nos está preocupando aquí en el cantón. El Guarco actualmente presenta serios problemas en el tema, tenemos una policía municipal que se creó pero tiene muchísimas falencias, yo creo que no se proyecto correctamente. Se hizo un programa que no tenía un plan de trabajo para poderlo ampliar. Nosotros queremos trabajarlo los cuatro distritos, hacer alianzas estratégicas con Fuerza Pública y organismos internacionales para lograr una unidad canina. También debemos trabajar de forma preventiva porque no se está dando prevención, entonces tenemos que crear alianzas y fortalecer la policía municipal para lograr mejores resultados», detalló Calderón.

De igual forma, Calderón enfatizo que también se necesita sacar a la policía del cantón central y empezar a moverla por los demás distritos para que todos tengan la misma seguridad.

Igualmente, la candidata maneja otras propuestas en temas de infraestructura vial, deporte y recreación, eficiencia municipal, educación y otros temas.

Si usted quiere ampliar sobre ellos, puede hacerlo ingresando a su página de Facebook, donde podrá conocer a detalle sus propuestas.

¿Quién es Ana Calderón? Conozca más sobre ella

Ana Calderón tiene toda su vida de vivir en y por El Guarco, eso queda demostrado desde que era muy joven, cuando a los 13 años empezó a trabajar por el bien de su cantón.

Ella es contadora y ha trabajado por muchos años de su vida en contabilidad y presupuesto público. Además, ha sido profesora en el COVAO y en el Miravalle, en Cartago.

Entre otras de sus labores resaltan la ocupación de puestos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, en el IAFA, juntas del patronato escolar, comités de seguridad, movimientos de ayuda social, grupos vecinales, presidenta del comité comunal de deporte, comité cantonal de deporte y otros más.