Redacción – El nuevo entrenador del Herediano, Héctor Altamirano, reveló que durante la etapa como jugador tuvo algunas diferencias con Jafet Soto, quién actualmente es su jefe.

El mexicano confesó que en la actualidad la relación es muy buena, sin embargo, tiempo atrás no fue así.

“Tengo una buena amistad con Jafet, de años, es un tipo al cual me tocó enfrentarlo, difícil, le pegué varias patadas, pero siempre ha habido una buena comunicación y eso me permite entrar al país”, confesó.

También reveló que en el pasado estuvo cerca de llegar a dirigir a los rojiamarillos, pero por algunas situaciones no se concretó.

“Hemos hablado un par de veces de que viniera, pero yo estaba ocupado o él consideraba que no era el momento, pero estamos en constante comunicación”, amplió.

Altamirano tuvo ya su paso por el fútbol nacional, donde fue asistente técnico de la Tricolor bajo las órdenes de Gustavo Matosas, algo que él considera provechoso para estar empapado de la actualidad del fútbol nacional.

“Soy discreto en lo que hago, no ando publicando muchas cosas, pero he estado ligado al fútbol costarricense, he estado en el Proyecto Gol, estuve en partidos de la Sele, tengo vínculos con algunos”, sentenció.

El nuevo estratega florense tendrá su debut este domingo a las 4pm cuando enfrente de local al Municipal Pérez Zeledón.