Vivas crítico el nivel actual de los legionarios

Redacción- El director de selecciones Claudio Vivas crítico el nivel actual de los legionarios, afirmando que La Sele vive una crisis debido a la poca participación con la que cuentan los jugadores en el exterior.

Vivas, comentó que el nivel de los jugadores no es superlativo en todos los aspectos, pero en algunas excepciones como Ugalde o Randall Leal y otros que destacan en el torneo nacional, luego no hay muchas opciones de jugadores para escoger.

Además, resaltó que necesitan un poco más de peso para los jugadores en sus respectivos clubes, principalmente los legionarios y eso es un problema que esta afectando a la tricolor.

«Creo que no, el nivel de los jugadores no es superlativo en todos los aspectos, me parece que, salvo algunas excepciones como el caso de Manfred Ugalde, Randall Leal y otros que destacan en nuestro fútbol local, necesitamos un poco más de ese jugador que tenga peso en el fútbol del exterior, necesitamos que los jugadores tengan más participación, eso es un problema que estamos teniendo.

Este cuerpo técnico lo que hace es intentar monitorear a todos los jugadores ticos que hay en el mundo, sin dejar de lado a ninguno, nosotros desde la parte dirigencial aportamos datos de chicos jóvenes que quizá en estos momentos no están teniendo un nivel adecuado pero que sí le damos seguimiento. Estamos pensando en los objetivos a corto plazo pero hay que seguir preparando cosas para más adelante», afirmó Claudio Vivas en 120 minutos de Radio Monumental.

🚨🚨¿ESTÁ EL LISTÓN ALTO EN LA SELECCIÓN? 🔥🔥”HAY FUTBOLISTAS QUE ELIGEN DESTINOS PARA JUGAR QUE YO LO PENSARÍA DOS VECES” 🎙️LA PREOCUPACIÓN DE VIVAS CON LA REALIDAD DE LOS LEGIONARIOS pic.twitter.com/wyzesJ0Ax5 — Deportes Monumental (@RadioMonumental) January 31, 2024

Seguidamente, Claudio indicó que el cuerpo técnico siempre está monitoreando a todos los jugadores ticos en el mundo y donde resaltan que muchos de los jugadores jóvenes no están teniendo un nivel adecuado a pesar de que siguen siendo observados.

Por otra parte, cerró diciendo dentro de la Federación están pensando en objetivos a corto plazo como el repechaje ante Honduras, donde la Tricolor se juega el pase a la Copa América del 2024.