Redacción- Con un estilo muy parecido al de Shakira, Belinda regresó a la música con un nuevo tema dedicado a su ex novio Christian Nodal: Cactus, el primer sencillo del disco con el que la cantante promete reconquistar a sus seguidores.

Las indirectas sobran en la letra de esta composición que parece ser un desahogo para la cantante, pues con un tono de reclamo le dice sus verdades a Christian Nodal, el hombre que la hizo sufrir en el amor.

“No todo fue lo que me mostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, asegura Beli.