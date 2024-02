Redacción- Gerardo Zamora, sigue vivo en la memoria de su esposa ,Ginnés Rodríguez, quien lo recordó a través de un bonito mensaje en un reel de Instagram.

En el video la comunicadora recordó la bonita anécdota con » Gerar». Según cuenta Ginnés a finales del 2022 la enfermedad de su esposo había empeorado y avanzado.

Al buscar una segunda opinión, Rodríguez recuerda que no pudo ir a esa cita por motivos de trabajo, por lo que sus cuñados la llamaron para confirmarle el diagnóstico.

«Yo me deshice en llanto pensando que no era posible que no hubiera otra solución, lo único que quería era salir corriendo y abrazar a mi esposo y cuando me lo topo me dice «Gerar»: Vio mi amor qué carga, me dijo el doctor que como yo había conocido otros dos casos antes, no estoy sólo, no soy el único». Contó Ginnés.