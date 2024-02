Redacción – Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, hizo un llamado a los diputados al orden y al respeto, mientras se llevaba a cabo el Plenario Legislativo, en donde se discutían algunos temas de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos sobre la campaña electoral 2022.

Así mismo, Arias destacó que son un órgano que representan al pueblo costarricense, por lo que deben de mantener el respeto y la educación ante toda circunstancia.

«A mí me parece que esta presidencia no puede regular y estar casi que vigilando cada palabra que se dice, yo creo que hay una responsabilidad interna en cada uno de nosotros, somos representantes populares, representamos al pueblo de Costa Rica y yo los insto por favor a que mantengamos ese coro que debe de tener esta Asamblea. Yo me pude equivocar, porque soy humano y lo reconozco, pero por favor concluyamos este debate en una forma respetuosa” indicó.