Redacción – Alajuelense sigue dejando serias dudas en su rendimiento durante este torneo de Clausura 2024, reflejo de eso fue el pasado sábado en la derrota ante Herediano.

En lo que se lleva de la primera vuelta, los manudos no han podido derrotar a rivales directos, ya que fueron derrotados por Cartaginés y Herediano, así como un empate versus Saprissa.

Sin embargo, para el capitán de La Liga, Celso Borges, no es de preocuparse la falta de triunfos ante rivales directos.

«Yo me preocuparía más si no generáramos, pero cuando generamos tantas ocasiones indica que el nivel del equipo está bien. No estamos finos a la hora de definir… Uno sale sin entender nada, pero ellos la que tuvieron la concretaron y así de simple es esto”, explicó Borges en zona mixta.

Alajuelense se ubica en la segunda posición, pero según su afición, esto no refleja el nivel adecuado en cada encuentro.