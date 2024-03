Vargas no pudo mostrar su mejor versión con La Sele

Redacción- El joven delantero nacional Kenneth Vargas, se sinceró tras su poca participación con la Tricolor en el juego ante Honduras, al decir que él esperará con ansias su oportunidad.

Vargas, comentó que siempre dará lo mejor de él, así sea que le toquen jugar cinco minutos o noventa minutos.

También, resaltó que tienen una buena base de jugadores jóvenes y ahora le toca al cuerpo técnico poder sacarle un buen provecho a esa juventud.

«Siempre hay que dar lo mejor me toquen cinco o noventa minutos, tenemos una buena selección joven y hay que sacarle provecho. Tenemos un buen equipo para competir. Si no me toca jugar hay que poner buena cara y apoyar al compañero que esté jugando, son momentos del fútbol, algún momento me tocará jugar, yo espero mi oportunidad», afirmó Kenneth Vargas a Yashinquesada.com.

Además, el atacante añadió, que ahora cuenta con un buen equipo para competir y si él no juega, apoyará de la mejor manera a los compañeros que jueguen.

Finalmente, acabó diciendo que él sabe que el fútbol son de oportunidades y él esperará su chance para poder jugar con La Sele.