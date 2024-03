«Estoy muy contenta de haber podido conocer un poco más San José ayer por la noche caminando por las calles vacías… pero acabo de enterarme que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 22 h y el concierto está anunciado para las 20 h. Por ley no puedo anticipar la entrada del público, pero sobre todo, esto significa que no puedo hacer mi espectáculo entero porque sería de 2 h y 30 min (sin hablar) Manifestó en sus redes sociales.

Además agregó que hará todo lo posible por hacerles pasar una noche maravillosa, pero necesito decirles que tengo que eliminar algunas canciones por esta restricción. Yo respeto siempre la ley”, escribió en su publicación.

«No sé si existe alguna manera de cambiar esta regla, yo respeto siempre la ley, pero me hubiera gustado conocer esto antes y no hoy para poder avisar al público a tiempo ya que se sabe hace meses que mi concierto no dura 2 horas…

Mi gente, haré todo lo posible para hacerles pasar una noche maravillosa, pero necesito decirles que tengo que eliminar algunas canciones por esta restricción de la que me he enterado hoy mismo. Nos vemos esta noche! No veo la hora!

Puntuales a las 20h » Aseveró la cantante.