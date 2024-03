Redacción – Una nueva derrota de Cartaginés pareció ser la gota que derramó el paso de la paciencia de Mario García, bajo la dirección técnica brumosa.

En plena conferencia de prensa, el azteca aseguró que el banquillo necesita de un cambio, por lo que anunciaba su salida.

«Necesitamos un cambio y el cambio más fácil soy yo. Hacia afuera no existo, porque no se dan los resultados. Ahí muere. Yo no voy a exponer a los muchachos a eso. El entrenador es el culpable de esta transición sin resultados”, expuso ante la prensa.

García también fue consciente que su equipo está muy bien trabajado «El equipo está como un avión, corre los 90 minutos”, “tienen 60% de posesión, pero se pierde”, amplió.

Sin embargo, minutos después, Leonardo Vargas, presidente del club, ratificó la continuidad del mexicano.

«Mario sigue con nosotros, la presión que sintió después del partido le molestó mucho. El camino de Cartaginés no va por ahí y estamos convencidos de lo que estamos haciendo», explicó Vargas.

Bajo la dirección del mexicano, los brumosos se ubican en la 9na posición con solo 11 puntos.

Durante su paso como entrenador del Cartaginés contabiliza apenas 3 triunfos, 6 derrotas y 2 empates.