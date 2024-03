Redacción – La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, le brindó algunas declaraciones a Teletica.com acerca del caso de la bebé Keibril.

Es importante destacar, que hace algunas semanas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la investigación de la desaparición de la bebé Keibril Amira García Amador, de 9 meses ya concluyó y aseguraron que la bebé fue asesinada.

Desde abril del 2022, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Hospital de Cartago alertaron sobre el embarazo de la niña al PANI, sin embargo, todo apunta a que la institución no protegió a ambas menores.

Ante el desenlace tan lamentable del caso de Keibril Garza insistió en que esta situación no puede volver a pasar.

“El caso de la bebé tiene un desenlace que aún no puede aceptarse, no se sabe qué sucedió y lo único que sé es que el PANI sí tiene que aprender porque algo así no puede volver a suceder. Ya tuve una reunión con una magistrada y otras autoridades porque estamos coordinando la implementación de acciones articuladas de casos de alto riesgo para activar el sistema nacional de protección y generar una respuesta inmediata y no demorada” aseguró.