La bancada verdiblanca aseguró que dará sus 19 votos a esa aspiración de Arias, quien ha ocupado la silla grande del Congreso desde el inicio de la actual Asamblea.

Redacción: Este lunes se dio a conocer que la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció en conferencia de prensa su apoyo «unánime» para que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, sea reelecto en el cargo para un tercer periodo.

Esto aunque el diputado Gilbert Jiménez Siles rápidamente señaló que la decisión fue por mayoría y dio muestras de mantener latentes sus aspiraciones a sucederle en el cargo.

La bancada verdiblanca aseguró que dará sus 19 votos a esa aspiración de Arias, quien ha ocupado la silla grande del Congreso desde el inicio de la actual Asamblea.