Torres tiene 37 años

Redacción- El experimentado volante morado, Mariano Torres finalizado el juego ante Sporting, dejó en el aire su futuro como jugador, al decir que cuando finalice el torneo tomará la decisión final.

Torres, comentó que él tiene las cosas claras y es consciente de que ya tiene 37 años y con contrato hasta diciembre.

Además, resaltó que cuando termine el ligamen con Saprissa, analizará y tomará la decisión después de hablar con su familia y ver si esta bien físicamente.

«Tengo las cosas claras, sé que estoy grande, voy a cumplir 37 años y tengo contrato hasta diciembre. Terminado el convenio, analizaré, hablaré con mi familia y veré cómo estoy físicamente y veré si sigo jugando o no.

Lo único que tengo claro es que termino el contrato en diciembre. Siempre tengo ganas de ganar, eso me incentiva a levantarme temprano a entrenar, a seguir compitiendo. A mí me gusta competir, eso me encanta y cuando no sienta esa hambre, es porque el cuerpo o la cabeza me indican que yo no debo seguir. Pero mientras tenga esos deseos, lo voy a seguir haciendo», afirmó Mariano Torres.

Seguidamente, el mediocampista, añadió que lo único claro para él es poder terminar el contrato, ya que siempre tiene ganas de entrenar y seguir compitiendo al mejor nivel.

Finalmente, cerró diciendo que él tiene deseos de seguir compitiendo y de seguir ganando títulos y cuando pierda esas ganas o esa motivación, dará un paso al costado.