Redacción – Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer que logró la venta de Carlos Mora al fútbol internacional.

Mora ahora será futbolista del Craiova por los próximos cuatro años, equipo que milita en la Primera División de Rumania.

Durante su carrera profesional, ha disputado 216 partidos, anotando 33 goles y dando 41 asistencias. Por su parte, en La Sele ha vestido la camiseta en 8 partidos.

«Quiero decirles gracias por todo el apoyo, por siempre estar ahí, me llena mucho de orgullo estar en esta institución, no tengo palabras, los voy a extrañar, voy a extrañar venir y estar en este estadio, jugar en esta cancha espectacular. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto y desearles siempre lo mejor, que siempre van a tener un liguista mas de corazón, donde siempre los voy a llevar», dijo en su despedida.

El extremo debutó con Alajuelense en el 2020 y desde entonces se convirtió en un jugador referente del plantel rojinegro.

Durante su paso por el equipo manudo, Mora alcanzo tres títulos, el Apertura 2020, Torneo de Copa 2023 y Copa Centroamericana 2023.