Redacción – La creadora de contenido digital costarricense, Karina Campos, representó a Costa Rica en el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam en Sao Paulo, Brasil. En este gran evento, que contó con la participación de más de 500 médicos latinoamericanos especializados en medicina estética, Karina compartió escenario con reconocidas figuras como Laura Tobón, Sheron Menezzes, Claudia Raia y Zaira Nara.

Campos, elegida embajadora de la campaña «Nice To Meet Me» de Merz Aesthetics, habló sobre la importancia de los tratamientos estéticos inyectables en el proceso de autodescubrimiento y recuperación de la autoestima post pandemia por COVID-19. Según ella, estos tratamientos juegan un papel crucial en ayudar a las mujeres a redescubrirse y a sentirse más seguras y radiantes.

«Yo pienso que la belleza está en la confianza en una misma y si algún tratamiento nos hace sentir aún más seguras y radiantes, ¡entonces es totalmente válido!»

Karina Campos destacó que «Así que, desde hace dos años, me he aplicado un bioestimulador de colágeno y los cambios que he notado han sido increíbles».

El evento fue una plataforma para discutir y compartir experiencias sobre cómo los tratamientos estéticos pueden contribuir al bienestar y la autoimagen de las mujeres latinas.