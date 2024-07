Redacción- Este martes, la Asamblea Legislativa otorgó el reconocimiento de Ciudadano Distinguido al padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo.

La Comisión de Honores del Congreso respaldó unánimemente esta decisión, reconociendo el incansable trabajo del sacerdote en beneficio de las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el país.

Con 38 votos a favor, los legisladores aprobaron la declaratoria que enaltece la labor humanitaria y social del sacerdote.

El padre Sergio aseguró que recibe el reconocimiento con temor de Dios y de forma humilde, pues considera que no lo merece, pues él únicamente cumple su deber como hijo de Dios y como sacerdote.

“Este reconocimiento lo recibo con santo temor de Dios; lo tomo humildemente como un regalo de Dios y de mi patria, y no como un premio, pues considero que no lo merezco. Creo con humildad que lo que hago es tan solo mi deber como hijo de Dios e hijo de esta patria. Reconozco, eso sí, que lo poquito o mucho que hago no lo podría hacer si no fuera con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que merece la honra, la gloria, el poder, la alabanza y a quien le debo mi vida y vocación. Agradezco a mis hermanos diputados y diputadas por esta obra de caridad que han tenido conmigo y que me motiva a continuar con la misión que Dios me ha encomendado hasta la eternidad. ¡Que Dios les bendiga!», dijo Valverde.

David Segura, diputado de Nueva República, el partido que promovió esta distinción, expresó su satisfacción por el merecido reconocimiento otorgado al Padre Sergio por su incansable labor en pro del bienestar comunitario.

«El padre Sergio Valverde ha sido un hombre que desde hace años ha trabajado con mucho esfuerzo por los niños, las familias y, en general, las personas más desfavorecidas de este país.

Por eso, en Nueva República celebramos que hoy en la Asamblea Legislativa se haya aprobado el reconocimiento impulsado por nuestra fracción para declararle como Ciudadano Distinguido de Costa Rica.

Porque, gracias a él y su Asociación Obras del Espíritu Santo, miles de personas han podido salir adelante, y desde Nueva República siempre reconoceremos la labor de quienes luchan todos los días por hacer de Costa Rica un mejor país», destacó Segura.

Por su parte, Leslye Bojorges, legisladora de la Unidad Social Cristiana, destacó que el sacerdote ha contribuido significativamente al país, superando en impacto a muchas instituciones públicas.

«Hemos aprobado la declaratoria de ciudadano distinguido al Padre Sergio Valverde que es el director de la Asociación Obras del Espíritu Santo. Esta declaratoria se queda corta cuando uno ve la enorme obra social que ha realizado en nuestro país.

¡De verdad que el Padre Sergio ha hecho más por las personas pobres que muchas instituciones públicas de Costa Rica!», expresó Bojorges.

La designación de Ciudadano Distinguido es un tributo merecido a la dedicación y compromiso del padre Sergio Valverde, quien se convirtió en el primer costarricense en recibir esta distinción en vida.

Actualmente, el padre Sergio Valverde impacta positivamente la vida de más de 200 mil personas en diversas partes de Costa Rica a través de sus obras y proyectos sociales.