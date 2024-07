A pesar de la experiencia traumática de su hija, la familia quiere enviar un mensaje de «no violencia».

Redacción – El lunes pasado, un video que se filtró en redes sociales conmocionó a Costa Rica, mostrando la agresión sufrida por una estudiante de 15 años del Colegio de la Palmera en San Carlos. La menor fue maltratada por un joven de 17 años mientras viajaban en el bus estudiantil.

El periodista Allan Jara entrevistó a los padres de la víctima, quienes solicitaron mantener su identidad protegida. El padre relató lo sucedido el jueves 27 de junio: «Ella venía en la parte trasera del autobús y uno de los muchachos comenzó a agredirla, jalándole el pelo e intentando empujarla hacia la última fila. Al principio parecía una broma, pero la situación escaló y ella se sintió cada vez más presionada».

El padre expresó su frustración y dolor ante la situación lamentable que atravesó su hija: «La escupieron, le dieron patadas y quedó con moretones. Como padre, me siento muy frustrado y dolido. Hablé con ella y vi el video al día siguiente. Fui al colegio, hablé con el director y la asistente, quienes mencionaron seguir el protocolo y llamar a testigos, pero al ser viernes, el proceso se retrasó. Presentamos la denuncia en la fiscalía de San Carlos».

A pesar de la experiencia traumática de su hija, la familia quiere enviar un mensaje de «no violencia»: «Queremos que esto se resuelva en la vía judicial como corresponde, pero no queremos que esto vaya más allá. Llamamos a los jóvenes a que cambien su actitud para evitar que estas cosas sucedan».

El padre añadió que su hija está desanimada y que la familia busca justicia: «Ella ha estado desanimada, no ha querido comer, tiene la mirada ida, ella ahorita no quiere salir. Decirles a los jóvenes que tenga un poco más de conciencia, que no crean que por tratar de encajar en la sociedad. Pedimos mano dura, porque esto le paso a mi hija y lo debemos llevar hasta las últimas consecuencias, esto puede pasar a más si no hacen un alto en el colegio, ahí no es la primera vez que pasa esto, no sé si el director ha tomado cartas en el asunto sobre otros temas».