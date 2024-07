Redacción – Las autoridades han emitido una advertencia a todos los conductores que transiten por la zona de Los Pinos del Coco en La Guácima de Alajuela o diferentes sitios del país, ya que se ha reportado una serie de incidentes en los que delincuentes colocan jackses (herramientas para levantar vehículos) en la vía con el fin de estallar las llantas de los automóviles y así forzar a los conductores a detenerse, momento que aprovechan para perpetrar asaltos.

Estos incidentes, que han generado preocupación y alarma en la comunidad, destacan la necesidad de estar alerta y tomar medidas de precaución para evitar convertirse en víctimas de estos actos delictivos.

Consejos para evitar ser víctima

1. Revisar el Camino: Mantenga una velocidad moderada que le permita estar atento al camino y detectar cualquier objeto sospechoso antes de pasar sobre él.

2. Iluminación Adecuada: Evite transitar por zonas oscuras y poco transitadas. Utilice las luces altas cuando sea necesario para mejorar la visibilidad.

3. Seguridad del Vehículo: Mantenga las puertas cerradas y las ventanas arriba cuando esté en movimiento y al detenerse en semáforos o en el tráfico.

4. Ruta Alternativa: Si es posible, utilice rutas alternativas que sean más seguras o estén mejor iluminadas.

5. Comunicación: Informe a un familiar o amigo de su ruta y hora estimada de llegada.

¿Qué Hacer si se presenta una situación similar?

1. No Detenerse inmediatamente: Si sospecha que su llanta ha sido estallada intencionalmente, no se detenga inmediatamente. Continúe conduciendo hasta llegar a un lugar seguro y concurrido, como una gasolinera o una estación de policía.

2. Llame a las autoridades: Comuníquese inmediatamente con la policía local para informar de la situación y solicitar ayuda.

3. No interactúe con extraños: Si alguien se acerca ofreciéndole ayuda, manténgase dentro de su vehículo con las puertas cerradas y ventanas arriba hasta que lleguen las autoridades.

4. Mantenga la calma: Trate de mantener la calma y evitar el pánico. Recuerde que su seguridad es lo más importante.

Las autoridades están trabajando diligentemente para investigar estos incidentes y aumentar la vigilancia en la zona. Se insta a la comunidad a mantenerse informada y tomar todas las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos.

Para reportar cualquier actividad sospechosa, comuníquese con la policía local al número de emergencias 9-1-1.