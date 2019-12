#Sucesos Un vídeo captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que, al parecer, un hombre que está desaparecido es sacado a la fuerza de su casa. Se trata de Pedro Calvo Olivares, de 54 años y vecino de El Tejar de El Guarco Cartago, cuyo paradero se desconoce desde el 3 diciembre anterior. En un principio, el OIJ circuló la foto de Calvo para lograr su ubicación; sin embargo, horas después solicitó suspender la publicación de la misma sin dar explicaciones. Este lunes, después de seis días sin noticias del hombre, trasciende este vídeo en donde se observa a la víctima atada de pies y manos y con sus ojos vendados mientras es sacado de su casa. Las autoridades no han informado de que se trate de un secuestro, pues no hay, aún, alguna petitoria de rescate. Al parecer, todo inició como un asalto a la casa de Calvo. Sí usted tiene información comuníquese de inmediato al 911 o directamente con el OIJ.

Posted by AM Prensa on Monday, December 9, 2019