Manfred cree que su intensidad le ha ayudado a estar en la Tricolor

Redacción – El joven delantero nacional, Manfred Ugalde, espera poder compartir habitación con Marco Ureña para escuchar sus consejos con la mayor atención posible.

Manfred le guarda mucho respeto a la gran experiencia del atacante manudo en la Tricolor, que se ha dado el lujo de estar en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Además, Marco ha participado en Copa Oro y en Eliminatorias, todo ese bagaje lo convierte en uno de los hombres de mayor rodaje.

Todo ese currículo ha hecho que el Manfred Ugalde de tan solo 17 años, quiera compartir cuarto con Ureña, que goza de un amplio recorrido.

Rónald González asegura que delantero de La Liga sería un consejero de lujo para el joven del Saprissa, que debutará en la selección mayor a su corta edad.

Ugalde reveló que otro de sus grandes consejeros en David Guzmán, con quien se lleva de gran forma, debido que son compañeros en el Monstruo.

«Espero que Marco Ureña sea mi compañero de habitación para tomar la experiencia de él, escuchar los consejos y prestar la mayor atención.

De los experimentados he podido hablar con David Guzmán, que me llevó muy bien con él, me ayuda muchísimo al igual que el resto de mis compañeros».

El delantero del Saprissa espera aprovechar al máximo su oportunidad en la selección mayor, con el fin de ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Hace un año, Manfred debutaba en primera con el Monstruo y actualmente vive un momento soñado al estar en el representativo mayor.

Declaraciones dadas a yashinquesada.com