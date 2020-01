OMS analiza situación internacional

Redacción – Luego de tantas noticias que han alarmado al mundo entero sobre el mortal Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que esta enfermedad aún no representa una emergencia de salud pública de interés internacional.

Así lo estimó un comité convocado por esa entidad, la cual trabaja para difundir información real y que ayude a prevenir más contagios.

La OMS define una emergencia de salud pública de interés internacional como «un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades».

Además, destacan que ese tipo de emergencias requieren una respuesta internacional coordinada, como por ejemplo la gripe H1N1, el ébola y zika.

De momento, el coronavirus no presenta esas características.

Asimismo, el presidente del comité, Didier Houssin, dijo que «ahora no es el momento» y que «es demasiado pronto», pues no se registran suficientes casos a nivel mundial y no hay riesgo en varias partes del mundo.

Esta semana, el comité se reunió durante dos días en Ginebra para asesorar a los líderes de la OMS sobre el brote.

Se esperaba que la entidad oficializara un pronunciamiento para el miércoles anterior; sin embargo, el girector General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó no tenía suficiente información para tomar una decisión y pidió al comité que volviera a reunirse, según informó CNN.