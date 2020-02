Circula audio en que exesposa admite haberlo golpeado

Redacción- La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre salió en defensa del actor Johnny Depp, quien en los últimos días ha estado en el ojo de la opinión pública por haber sido víctima, presuntamente, de violencia doméstica por parte de su expareja.

Recientemente, circuló un audio en el que, al parecer, su exesposa Amber Heard admite haberlo golpeado.

«No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a hacer daño físico. Maldita sea, a veces me enojo tanto que me pierdo.

«Pero puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar, te lo prometo», señala la actriz en el audio.

El escándalo de violencia doméstica inició hace unos años atrás cuando luego de separarse, fue Heard quien lo denunció por presunto maltrato.

Tras lo sucedido recientemente, la fundación escribió en su cuenta de facebook:

«El maltratado soy yo. La violencia doméstica también tiene rostro de hombre, pero nadie les cree, a nadie le importa», escribieron.

Fundiapho es una fundación que se dedica a brindar apoyo a los hombres víctimas de violencia doméstica.

A esta población se le brinda un abordaje integral, desde la parte jurídica hasta el apoyo psicológico.

La institución ha estado trabajando en denuncias por parte de padres de familia que afirman ser víctimas de sus exparejas, quienes no les permiten ver a sus hijos.