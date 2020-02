Los morados quedaron eliminados de Concacaf

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, siente un buen sabor de boca por el estilo de juego del Paté, pese al nuevo fracaso en Concacaf.

Los morados igualaron 0-0 en la vuelta realizada en Canadá y por ello, sentenciaron su eliminación, ya que el Impact clasificó por el resultado de 2-2 en la ida.

Ese resultado deparó un nuevo fracaso en el Monstruo. Pese a la eliminación, Juan Carlos Rojas aseguró que estaba orgulloso de su equipo y del planteamiento del Paté.

Inclusive, el jerarca afirma que fueron superiores al Montreal, A pesar que gran parte del saprissismo piensa lo contrario a Rojas.

El mandatario de los morados está casado con el estilo de Centeno, que a lo largo de los partidos da un gran espectáculo al promediar más de 150 pases.

A pesar de que realizan un vistoso juego, los morados sumaron un nuevo fracaso, ya que el fútbol se gana con goles y no con jugadas o pases en los partidos.

Para Juan Carlos Rojas en el Monstruo no ven grandes ilustraciones, porque considera que están satisfechos con el trabajo realizado por Paté.

«Por supuesto que la Comisión Técnica junto con la Gerencia Deportiva realizarán un análisis, una valoración y vamos a recibir ahí al director técnico.

Pero, le soy sincero, no creo que veamos tampoco grandes ilustraciones de cosas que no hayamos visto con nuestros propios ojos en los dos partidos. Yo me siento con un buen sabor de boca con el fútbol que tuvimos en la cancha», señaló a Deportivas Columbia.

Paté está muy seguro en su puesto y en la directiva morada respaldan el trabajo realizado por el entrenador tibaseño en su primer año con la institución.

Los morados se concentrarán en el torneo nacional, luego de quedar eliminados del certamen regional. Centeno tendrá la tarea de guiar Monstruo a la copa 35 en el país.

Declaraciones dadas a Deportivas Columbia