Redacción- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la Tercera Guerra Mundial inició por el Covid-19.

¿Por qué se refiere a la pandemia como la Tercera Guerra Mundial? Pues resulta que se libra en la geografía de 178 países, dejando escenas devastadoras en países como Italia.

Se debe mencionar que a comparación de la primera y segunda guerra mundial, el enemigo en esta ocasión es en común y todos los países luchan para erradicar el Covid-19.

El Salvador tiene màs de 10 casos confirmados de Covid-19. España tiene el cuarto mayor número de casos confirmados en todo el mundo, después de China, Italia y los Estados Unidos, y el tercer mayor número de muertes.

Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial.

Some people might not have realized that World War III has already begun. pic.twitter.com/yK6RCSoPv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2020