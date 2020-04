Consuma inteligentemente en cuarentena

Con estos consejos, evite gastar sin necesidad

Redacción – La cuarentena tiene a muchos de los miembros de la familia en casa, esto como medida preventiva ante el Covid-19, lo que puede generar el aumento en el consumo de energía, agua y la generación de desechos.

Desconectar los electrodomésticos en desuso y hacer compostas es parte de las recomendaciones de expertos.

La gerente de Sostenibilidad de Nestlé Centroamérica, Claudia Alvarado, facilita estos y más consejos para que usted optimice los recursos en su estadía 24/7 en casa.

Desechos

De acuerdo con los hábitos de consumo actuales, los expertos calculan que aproximadamente entre el 60% y el 70% de los desechos del hogar provienen de los restos de alimentos.

Además, que solo el 55% de estos residuos tiene una disposición final adecuada en rellenos sanitarios, el resto terminan en botaderos a cielo abierto, ríos, quebradas o zonas costeras.

La experta aconseja crear un menú semanal para planificar las compras y así no adquirir más de lo necesario.

Lo anterior principalmente con productos que pueden descomponerse más rápido como las frutas o verduras.

Si usted tiene espacio verde en su casa, puede utilizar esos residuos para hacer composta, que se convierte el abono sin necesidad de químicos.

Entre los productos orgánicos que se pueden utilizar para la composta están las hojas frescas, los restos de frutas y verduras, las cáscaras de huevos y de frutos secos entre otros; todos ellos libres de grasas y que no hayan sido cocinados.

Electricidad

Al permanecer en la casa todo el día, es común que el recibo de la luz sea más alto. Por eso, recuerde seguir los siguientes consejos:

Desconectar los electrodomésticos que no utiliza, pues aunque estén apagados, pueden continuar consumiendo energía.

Otra recomendación es el uso de estabilizadores, pequeños aparatos que se conectan directamente al enchufe y que permiten nivelar la corriente y que no se produzcan picos de consumo.

Reciclaje

Reciclar debería ser un hábito en todos los hogares, pues permite convertir residuos en insumos para la economía y reincorporarlos al mercado.

Es decir, beneficia al sistema y al ambiente.

Se estima que en Centroamérica solo el 2,2% de los residuos se recicla dentro de esquemas formales, por eso la experta enfatiza en que se pueden aprovechar estos días de mayor tiempo en casa para desarrollar nuevos hábitos en el hogar.

«Al reincorporar nuestros residuos en la cadena de valor, no solo evitamos la contaminación de ríos, mares y suelos, sino que también reducimos las emisiones de CO2 dispuestas a la atmósfera y ayudamos a combatir el cambio climático. Para maximizar nuestro espacio en el hogar podemos priorizar los envases de vidrio, las botellas de agua y las latas», dijo Alvarado.

Alvarado agrega que hay desechos más difíciles de reciclar como el aceite de combustible y las baterías.

«Se puede almacenar el aceite de combustible en envases de vidrio, mientras las baterías se pueden guardar en envases de plástico o papel. Lo recomendable es acumularlos cuidadosamente hasta que sea posible llevarlos a un centro de acopio especializado».

Uso racional del agua

El agua es el recurso que, ante la pandemia Covid-19, es más necesario en el sentido de que se requiere para un efectivo lavado de manos con jabón.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades de consumo e higiene de manera óptima.

Se estima que en Centroamérica cada persona consume hasta 232 litros de agua por día, lo que representa más del doble que la media internacional.

Por lo anterior, economizar el recurso es lo más inteligentes en momentos donde no sobra el agua.

Cerrar el tubo cuando se enjabona durante una ducha, o cuando se lava las manos, los platos o se cepilla los dientes, es lo más adecuado en estos tiempos.

No use regaderos para zonas verdes, utilice una regadera manual para las plantas y no utilice manguera para lavar el carro.

«El confinamiento que vivimos en esta cuarentena es una oportunidad para tomar conciencia de cuán necesarios son los recursos naturales a nuestro alcance. Con cada pequeña acción que tomemos, podemos tener un impacto de gran beneficio para nuestras comunidades y el medioambiente», agregó Alvarado.