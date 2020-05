En los últimos días también se especuló con una posible cirugía que le habría costado la vida

Redacción- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció en medio de los rumores a nivel internacional que señalaban que su aparente fallecimiento.

Así lo afirman en el propio país asiático, donde la propia agencia que se encarga de brindar la información del gobierno lo diera a conocer.

No obstante, esta información no ha podido ser comprobada, puesto que aún no se divulgan imágenes de la reaparición.

Kim Jong-un habría participado en la inauguración de una planta de fertilizantes, donde se habría hecho presente para cortar la cinta.

No obstante, este acto público aún no cuenta con imágenes oficiales.

La última aparición y muestra visual que se tiene del polémico líder norcoreano son del pasado 11 de abril, cuando formó parte de una reunión junto con otros miembros de su partido.