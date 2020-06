Manudos tienen la ventaja de que evitaron que el Herediano les anotara en condición de visitantes

Redacción- Pese a la contundente victoria de La Liga por marcador de 2-0 ante el Herediano, el estratega de los rojinegros, Andrés Carevic, evita caer en triunfalismos.

Los rojinegros dieron el primer golpe la noche de este domingo en el juego de ida por las semifinales del campeonato nacional.

Aspecto que no tranquiliza al técnico argentino, quien afirma que el equipo tiene que mantenerse concentrado para sacar la serie el próximo miércoles en el Estadio Rosabal Cordero.

«Cada partido es único, no hay ni revancha ni nada raro, entonces hay que ver los momentos, hay que plantear los partidos, no llevo las estadísticas, me enfoco en lo que tengo que hacer, el día de hoy por ejemplo de plantear el partido como lo planteamos y tratar de plantear un buen partido allá como lo hicimos hoy, nosotros tenemos una esencia, una idea y tratamos de respetarla, aveces el rival juega, hace su trabajo y por eso aveces los partidos son difíciles», afirmó el sudamericano.

La Liga ahora deberá evitar un tropiezo en el juego de vuelta de las semifinales, para así seguir soñando con la obtención de un pase hacia la final de la segunda vuelta.

Juego que podría disputar contra el más enconado rival de los erizos, Saprissa, quien parece tener la serie contra el Cartaginés liquidada.