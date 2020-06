El hondureño fue clave en el primer round de la serie

Redacción – El volante hondureño de La Liga, Alex López, le mandó un mensaje a sus críticos en el León tras señalar que son un equipo y no fue porque él apareció.

A lo largo de su aventura por Alajuelense, López ha sido muy cuestionado por muchas personas, ya que consideran que nunca aparece en los partidos importantes.

En el juego de ida de la semifinal, el catracho apareció y hasta se dio el lujo de anotar en la victoria por 2-0 del León contra el Herediano en el Morera Soto.

Alex afirma que ahora tiene más libertades en la cancha y por ello, le están saliendo muy bien las cosas con el conjunto liderado por Andrés Carevic.

El hondureño mostró su felicidad por la victoria e el primer juego de la serie ante el Team y le mandó un mensaje a las personas que dicen que él nunca aparece. L

«Tengo la libertad de pedirle el balón al defensa, si miran el gol se la voy a pedir a Leonel Moreira, la jugada sale desde el portero, entonces al final he tenido esa libertad y gracias a Dios me están saliendo las cosas.

Cuando La Liga pierde es que Alex López no aparece, entonces ya como ganamos y los demás compañeros también juegan. Yo siento que al final acá somos un equipo y creo que no solo porque haya metido gol no es que yo aparecí, no nada que ver.

Si miran el trabajo de Bernald Alfaro, Salvatierra sinceramente muy bueno y obviamente que toda la defensa y el portero hicieron muy bien las cosas», señaló a FUTV.

El segundo round de la serie será el próximo miércoles 17 de junio a las 8:30 pm en el Rosabal Cordero, que se vestirá de gala para ese crucial duelo.