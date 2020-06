Redacción-Justin Bieber se volvió tendencia en redes sociales, luego de que fuera acusado de abuso sexual y violación por un grupo de jóvenes.

Según medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2014 y 2015 y una de las fans responde al nombre de Danielle, y ha contado sus historia después de que Gaby y Ansel lo hicieran.

Su escrito comienza con un mensaje muy duro y contundente para Justin Bieber: «Si Justin llega a ver esto, sabes quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa». Y continúa relatando cómo el 9 de marzo de 2014 el cantante abusó sexualmente de ella después de un concierto en Austin, Texas.

Danielle cuenta cómo sus amigas y ella estaban disfrutando de la noche hasta que alguien se les acercó y les preguntó si querían conocer a Justin después del concierto, y ellas accedieron. Luego les invitaron a su hotel, y una vez allí Justin se llevó a Danielle a una habitación, donde abusó sexualmente de ella.

No fue hasta finales de 2019 cuando la joven decidió contar su historia a sus seres queridos. Un testimonio demoledor que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

El conocido artista Justin Bieber ha salido al paso de las críticas con el siguiente mensaje en Twitter: «Normalmente no respondo cosas ya que llevo toda mi carrera lidiando con acusaciones extrañas pero después de hablar con mi mujer y con mi equipo he decidido hablar sobre un tema esta noche.

Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. He querido hablar de esto rápidamente y por respeto a todas esas victimas que lidian con estos problemas día a día, y he querido asegurarme de que tenía todos los detalles antes de hacer ninguna declaración».

Además, el artista ha adjuntado una serie de fotografías y facturas para demostrar que todo es mentira. Danielle asegura que todo sucedió en Hotel Four Seasons, y Justin asegura que nunca estuvo allí.

Con información de Milenio.

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91

— Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020