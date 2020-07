El español se mantiene alejado de los banquillos desde la salida del cuadro rojinegro

Redacción- El exdirector técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, Benito Floro, se sinceró y afirmó que pidió la salida de varios jugadores por ser poco leales.

El estratega español estuvo al mando del conjunto rojinegro en el primer semestre de 2017, pero su pasó fue fugaz por la entidad eriza.

Su bajo rendimiento con el club terminó obligando a la directiva a finiquitar el contrato con el entrenador español.

Al parecer Floro nunca contó con el agrado de todo el plantel, aspecto por lo que terminó pidiendo la salida de los mismos, pero la directiva no lo hizo.

»Hubo jugadores que no fueron leales y ellos lo saben. Ellos sin conocer al entrenador, un grupo de internacionales (que jugaban en la Selección), ya estaban cuestionando. La primera noche que nos vimos les dije que siempre me hablaran a la cara, no sé, fue gente desleal, a partir de ahí se vivió un ambiente complicado. Yo entiendo a la dirigencia, yo solicité que los sacaran a todos, pero ellos son personas que buscaron el equilibrio y en el fútbol eso no se da», afirmó Floro en el programa Al Pie del Deporte.

El ibérico inclusive se atrevió a afirmar que en el fútbol los jugadores pueden llegar a hacer todo lo posible para sacar a los entrenadores con los que no están cómodos.

«En la cancha fue muy complejo, ellos hacían lo contrario a lo que yo quería, yo les pedía que salieran desde atrás tocando bien y ellos buscaban el pelotazo. Les pedía que estuvieran bien posicionados y se salían de la posición y todo eso era muy triste», comentó el estratega.

Floro fue la gran apuesta de Fernando Ocampo tras su llegada a la presidencia de La Liga, pero su rendimiento.

Desde entonces el ibérico se ha mantenido alejado de los banquillos y actualmente vive en la ciudad de Valencia.