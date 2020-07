Redacción. Una moción impulsada por el diputado del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, se aprobó esta tarde en la Comisión de Ingreso y Gasto para que la presidenta del AyA, Yamileth Astorga, rinda cuentas sobre un posible ataque contra Diario Extra y CRHoy.

Astorga, aparentemente tiene intenciones antidemocráticas que violan la libertad de prensa, pues sindicatos aseguran que ella ordenó, a los funcionarios, no hablar con periodistas.

La denuncia la hizo el dirigente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y privados (ANEP), Edwin Marín, quien confirmó que Astorga insinúa a los líderes sindicales que deben abstenerse de hablar con los periodistas.

«Ella me ha dicho a mí que no recurra a estos medios de comunicación, que tratemos de dialogar las cosas que en buena teoría se pueden arreglar a lo interno, pero doña Yamileth lo dice, pero no lo hace», expresó.