Redacción- Julio César Mora Tapia, de 110 años y Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, de 104, se remonta a 1934 y desde entonces han construido un matrimonio que ahora es el más longevo del mundo.

El 7 de febrero de 1941 la pareja contrajo matrimonio en una celebración íntima y secreta en la Iglesia de El Belén, considerado el templo más antiguo de la capital.

Su edad suma 214 años y 358 días también los convirtió en los poseedores oficiales de un récord Guinness como la pareja de casados más longeva del mundo.

De acuerdo con la información de Guinness World Records, Julio César y Waldramina dedicaron su vida a la docencia y en la actualidad disfrutan de su jubilación.

Es importante mencionar que el anuncio fue realizado por la organización en su página web este 25 de agosto del 2020.

Se debe resaltar que Julio Cesar cautivó a Waldramina con su gran potencial literario y con poesías escritas de su mano.

Según medios internacionales, son padres de cinco hijos, todos profesionales. Para la pareja ese es uno de los mayores logros y el mejor legado que han podido dejar a su familia.

La pareja hoy tienen una inmensa familia compuesta por 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos, se menciona en la página web.

Congratulations to Julio Cesar and Waldramina, the oldest married couple with a combined age of 214 years!https://t.co/xcjYlEuRPp

— GuinnessWorldRecords (@GWR) August 26, 2020