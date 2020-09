Redacción- El delantero del Club Sport Herediano, Jonathan McDonald, afirma sentir el cariño de sus compañeros dentro del camerino del Team.

La confianza y respaldo que le han mostrado sus nuevos compañeros tiene muy cómodo al centro delantero en el club florense.

No obstante, el atacante afirma que estas muestras de afecto también se las han mostrado los dirigentes del equipo.

Lo que le permite realizar un juego más tranquilo dentro del terreno de juego y sin los constantes ataque por parte de los aficionados.

«Ahora juego más tranquilo, más contento, me recibieron muy bien, me respaldan y me quieren a lo interno del grupo. No solo en el grupo, sino en el plano dirigencial y eso es algo importantísimo», afirmó McDonald para Radio Columbia.

El número 9 del cuadro rojiamarillo logró anotar en el juego del pasado sábado entre el Herediano y La Liga.

Pero su celebración no fue suficiente para que los comandados por Jafet Soto consiguieran la victoria en el llamado Clásico Provincial.

«Me lo preguntan lo mismo hace dos o tres meses atrás y no era algo que pudiera imaginarme, por mis números, por la historia que me había hecho en Alajuelense», comentó el atacante.

Dejando en claro que hace poco tiempo no se imaginaba anotando en contra de La Liga, debido a que no creía salir del club.

Pero luego de que concluyera el Clausura 2020 el jugador salió de La Liga y terminó volviendo al Herediano, equipo en el que ya había militado.