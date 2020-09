Lezcano es una de las estrellas del Comunicaciones

Redacción – El delantero tico del Comunicaciones, Andrés Lezcano, ha expresado en los últimos días que desea defender los colores de la Selección de Guatemala.

Lezcano vive un gran momento en los cremas, donde comparte con Michael Umaña y Manfred Russell y a sus 30 años, se ilusiona con el chance de jugar con los chapines.

El jugador estaría dispuesto a iniciar los trámites con la FIFA para jugar con la selección guatemalteca, la cual anhela defender a capa y espada en la cancha.

Cansado de esperar un llamado a La Sele, Lezcano es nacionalizado guatemalteco y buscaría colarse en el combinado azul y blanco para buscar el boleto a la octagonal.

Andrés Lezcano conversó con ESPN Guatemala y reveló que sería un orgullo para él formar parte de una selección, ya que Costa Rica nunca ha podido.

«Sería un orgullo ser parte de una Selección Nacional. Creo que eso me motiva, porque quiere decir que he hecho bien mi trabajo. Sea cierto o no, el simple hecho de que exista una posibilidad es una motivación extra para mí», aseguró Lezcano a ESPN.

Amarini Villatoro, técnico del combinado nacional de Guatemala, reconoció el interés por contar con Lezcano junto al del también costarricense, Anllel Porras.

El estratega de los chapines sabe del interés del ex-jugador de Alajuelense y Cartaginés por defender a la nación que lo acogió desde hace unos años.

Aunque desea jugar con «Los Quetzales», FIFA exige que el jugador debe haber vivido al menos cinco años en el territorio de la federación que desea defender en la cancha.

El ariete llegó al país centroamericano en el 2017, cuando fichó con el Deportivo Carchá. En dicha nación también ha jugado con Malacateco y Antigua GFC.