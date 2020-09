Los sancarleños están listos para enfrentar al Saprissa

Redacción – El entrenador de los Toros del Norte, Jeaustin Campos, impone multas por llegadas tardías a jugadores de San Carlos que no cumplen con sus reglas.

Campos ha llegado a poner orden en el conjunto norteño, que tenía algunas mañas que no cayeron nada bien en el cuerpo técnico, que busca devolverle la bravura a los Toros.

Anteriormente, los jugadores llegaban faltando 10 o 5 minutos para el inicio de las practicas matutinas de las 8:00 de la mañana en la instalaciones de estadio Carlos Ugalde.

Dicha situación generaba que los jugadores sancarleños no tuvieran tiempo suficiente para compartir como grupo, ya que llegaban a la carrera para entrenar.

Ante ello, Campos fijó a las 7:30 am como el horario donde todos los jugadores norteños deben estar presentes en el recinto deportivo para iniciar la jornada.

En caso de llegar minutos después de esa hora, cada jugador debe cancelar de su bolsillo una multa económica, con el fin de tener más compromiso en el plantel.

Jeaustin Campos habló con conferencia de prensa y asegura que la afición de San Carlos debe tener claro que el que manda es él, por lo que no mimará a ningún jugador.

«Algunas actitudes, situaciones o mañas de grupo. Por ejemplo, algo simple y que sé yo, de 7:30 am para 8:00 am, llegaban faltando 10 o 5 minutos para las 8:00 am para alistarse e ir al campo de juego. Ya lo cambiamos y dijimos que a las 7:30 am todos.

Nadie puede llegar después de las 7:30 de la mañana, porque tiene multa. Que tengan 30 minutos para compartir y si alguien tiene una lesión o si alguien se tiene que tratar, buscar al utilero para vendaje. que tengamos esa tranquilidad para poder compartir.

No venir a la carrera y salir rápidamente. Hemos puesto mano dura y tenemos que prepararnos con tranquilidad para eso. Las cosas mayores y créame la afición de San Carlos, que este clara que nosotros no venimos a chinear ni a mimar a nadie. Si no el mismo grupo lo van sacando o yo lo voy a sacar», afirmó Campos.

El timonel no dio a conocer la cantidad monetaria que deben pagar sus dirigidos, pero si dejó claro que no tendrá reparó en despedir algún jugador por actos de indisciplina.