Los angelinos se pusieron en ventaja en la serie de cara al juego 2 que se disputará el viernes a las 7:00 pm

Redacción- Los Lakers derrotaron sin ningún contratiempo al Miami Heat en el primer juego de las Finales de la National Basketball Association (NBA) con marcador de 116-98.

Durante el primer cuarto los de Florida mostraron un gran rendimiento teniendo el control de las acciones en los primero minutos.

Lo que les permitió ponerse en ventaja en los puntos, aspecto que generaba gran inmododidad y molestia en los angelinos.

Que pidieron tiempo fuera para que su entrenador, Frank Vogel, ajustara la propuesta ofensiva y cerrar los espacios en el ataque.

Descanso que dio frutos a LeBron James y compañía, puesto que lograron darle vuelta al panorama y terminar el primer parcial con 31-28 a su favor.

Marcador que los llenaría de confianza para en el segundo cuarto donde ampliarían la ventaja gracias a l buen juego defensivo y efectividad en el aro contrario.

Los Lakers se impusieron en el segundo cuarto con gran facilidad, obteniendo 14 puntos más solo en esos 12 minutos en comparación al Heat, por lo que el tablero indicaría 65-48 al descanso.

Números que dejaban en claro el dominio de los californianos, por lo que el entrenador de los de Miami, Erik Spoelstra, quien tenía mucho que ajustar de cara a la segunda mitad

No obstante, James junto con su compañero Anthony Davis no bajarían no se conformaría con la amplia ventaja que tenían hasta el momento.

Por lo que en el tercer cuarto los de púrpura y oro limitarían a solo 19 puntos al Heat, gracias a su excelente rotación defensiva.

Mientras que los dirigidos por Vogel conseguirían 9 unidades más, cerrando el tercer cuarto con una gran ventaja en el marcador general con 93-67.

Distancia que les permitiría disputar el último cuarto con mucha más tranquilidad, inclusive el parcial de ese cuarto fue el único que ganaron los de Florida con 23-31.

Aunque el resultado final dejaría en evidencia el claro dominio que tuvieron los Lakers sobre el partido, debido a que el tablero terminó 116-98.