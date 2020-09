El argentino es uno de los grandes referentes del Monstruo

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, señala que jugar bonito no existe y lo que importa es que el Saprissa gane sus partidos en el Apertura 2020.

Torres asegura que para él solo es jugar bien o mal, ya que solo así se puede saber el nivel en que está el conjunto liderado por Wálter Centeno en el campeonato.

Según el volante sudamericano, en ocasiones jugar tan bien les puede pasar la factura, por ello asegura que lo valioso es que los morados se dejen la victoria.

Saprissa venció 1-0 a Jicaral en su regreso al fútbol nacional tras la cuarentena por dos casos positivos en el plantel. El autor del único gol fue Johan Venegas.

En ese juego ante los peninsulares se vio la falta de ritmo de varios jugadores del Monstruo, que esperan tener éxito en los partidos de reposición.

Mariano asegura que la gente solamente busca que el Saprissa salga victorioso y no importa como sea, ya que tienen un enorme compromiso con la institución.

«Para mí, jugar bonito no existe. Es jugar bien o jugar mal, cuando juegas bien tienes más chance de ganar el partido. Cuando no juegas tan bien te pueden empatar. Hacía un mes que no jugábamos, entrenamos unos días solamente.

A la gente le gusta que gane el equipo, porque a veces cuando jugamos y no ganamos, la gente dice que juegan bien y no ganan. Cuando se gana la gente va a estar contenta y le decimos que vamos a seguir trabajando, estamos comprometidos con la institución. Vamos a dar el máximo y vamos a ir mejorando con cada partido que pase», aseguró Mariano.

Los morados visitarán este 16 de septiembre a San Carlos a las 7:00 pm en el Estadio Carlos Ugalde en un partido de reposición, donde buscarán dejarse los tres puntos.