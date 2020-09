Cartaginés salió derrotado en su último encuentro del torneo

Redacción- Hernán Medford fue contundente en la declaraciones de cara al enfrentamiento contra el Saprissa, donde asegura que el partido será de primer nivel.

El Pelícano fue enfático en decir que tanto el club brumoso como el Monstruo, se encuentran en igualdad de condiciones, pues ambos tuvieron que realizar la cuarentena respectiva por casos de Covid-19.

Además enfatizó en que la derrota sufrida ante San Carlos por 1-0 el domingo anterior no ha afectado al camerino blanquiazul, que está motivado para enfrentar al Monstruo.

Medford asegura que se siente satisfecho con el club y no se ha estresado como lo han señalado distintos medios de comunicación a nivel nacional.

«Cualquiera de los dos puede ganar, son dos equipos que andan jugando muy bien, ambos equipos han tenido el mismo problema, el parón de 15 días.

Entonces yo no sé cual es el estrés, yo no estoy estresado, yo estoy contento, alegre, disfrutando del fútbol, sabiendo que tenemos una importante visita esta semana».

Por otro lado, Medford se refirió a las declaraciones dadas por el Paté Centeno, en las cuales dejó entrever que el Cartaginés depende de un jugador para marcar diferencia en los enfrentamientos.

«No me siento afectado por los comentarios de mi gran amigo, que no creo que sean con mala intención tampoco.

No me preocupa nada, estoy totalmente tranquilo, yo no me preocupo yo me ocupo en trabajar para que el equipo se vea bien, de escoger la alineación bien, de estudiar al rival, eso no se llama preocupar se llama ocuparse».

Por lo que el estratega fue objetivo en admitir que en el juego de este miércoles se enfrentarán dos equipo con gran nivel futbolístico y que ganará el equipo que mejor sepa aprovechar las oportunidades.

«Hay que ser objetivo van a jugar dos equipos de gran nivel, tienen que esperar un gran partido de ambos equipos, al final ganará el que haga mejor las cosas, eso está claro».

El primer enfrentamiento entre brumosos y morados está pactado para este miércoles donde los de la Vieja Metrópoli viajarán al Ricardo Saprissa y el próximo domingo los morados tendrán que visitar el Fello Meza.