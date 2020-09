Redacción- El cantante puertorriqueño Ozuna manifestó en una entrevista con el canal de YouTube de Jorge Pabón que pensó en quitarse la vida cuando su vídeo privado gay y sin censura se hizo viral y por problemas familiares.

Es importante mencionar que la escena tuvo repercusión en toda Latinoamérica, donde es màs conocido.

El artista reconoció que para él sólo fue una grabación profesional y no el registro de una transacción de su vida.

El cantante hizo una película de entretenimiento para adultos en el 2011 y trato todo lo posible para evitar que saliera el vídeo, sin embargo, igual salio a la luz y se sintió amenazado por la inminente filtración.

“Hay muchas personas que no tienen el valor de decir que pensaron en quitarse la vida.

Fue un momento muy difícil en mi vida, en mi carrera. Soy un hombre de familia. Todo el mundo hablaba de mí. Tuve un ataque de pánico.

No estaba acostumbrado a eso. Hablé con todos, hice lo imposible. Traté de detener el video por mi familia, no por mi carrera. No nací con este tipo de malicia”, dice Ozuna.

El artista está casado con la empresaria Taina Marie Meléndez y tiene dos hijos, Sofía y Jacob Andrés.

“¿Qué les pasa a los gays? No entiendo cómo la gente piensa de esa manera. Ser gay no es malo. Si digo que soy gay, ¿cuál es el problema? Tengo una familia, los amo mucho y les enseño buenos valores. Yo respeto a todos”, declaró.