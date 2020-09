Redacción- Ariel Lassiter empacó su traje de goleador y se inauguró con un doblete en la MLS, en el gane de su equipo el Houston Dynamo ante el Minnesota United.

El exmanudo fue la figura del compromiso realizado en el propio estadio del equipo texano y que corresponde a vla séptima jornada del fútbol norteamericano.

Los goles llegaron por intermedio de jugadas estructuradas, siendo el primero al minuto 65 producto de un pase cruzado que aprovechó el nacional para mandar el balón al fondo de las redes.

Mientras que el segundo grito de gol lo dio a la altura del 70 gracias a un disparo de larga distancia imposible para el guardameta de los visitantes.

Anotaciones que lo le permitieron llenarse de halagos por parte de los seguidores de la escuadra del Dynamo.

10 minutes into his debut. Go on @Ari_Lassiter15!#HoldItDown pic.twitter.com/4ActvZrqub

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) September 3, 2020