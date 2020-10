De 8:00 a 8:30 am: Primer añoDe 8:30 a 9:00 am: Segundo año De 9:00 a 9:30 am: Tercer año De 9:30 a 10:00 am: Cuarto año De 10:00 a 10:30 am: Quinto año De 10:30 a 11:00 am: Sexto año

De 11:00 a 11:30 am: Sétimo añoDe 11:30 a 12:00 md: Octavo año De 12:00 pm a 12:30 pm: Noveno año De 12:30 pm a 1:00 pm: Décimo año De 1:00 pm a 2:00 pm: Undécimo año