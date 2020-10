Lezcano le guarda un gran cariño al liguismo

Redacción – El atacante nacional, Andrés Lezcano, tiene un gran anhelo con el León y es que le gustaría ser campeón nacional vistiendo los colores de La Liga.

Lezcano actualmente milita en el fútbol internacional, ya que defiende a muerte los colores del Comunicaciones de la primera división de Guatemala.

Aunque está muy contento en suelo chapín, este legionario no descarta volver algún día al León y deja claro que tiene una «espinita», la cual es levantar el título con el club.

Su paso por la institución rojinegra fue del 2015 al 2016, donde dejó una grata impresión en el liguismo, que siempre lo apoyó de forma incondicional.

El futbolista recordó que en su primer torneo lo separaron del equipo, pero gracias a Javier Delgado pudo continuar vistiendo los colores de la institución.

En su período por el club llegó a dos finales, pero no logró dar la vuelta olímpica en ninguna ocasión, por lo que tiene esa «espinita» clavada con el León.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y reveló su deseo de volver algún día a la institución rojinegra, la cual le guarda un enorme cariño.

«La otra espinita es con La Liga, porque llegamos a dos finales y no fuimos campeones. Entonces es algo que me gustaría. En el primer torneo que estuve en La Liga, a mí me habían separado del grupo y me habían dado de baja.

En eso llegó Javier Delgado y él me mantuvo, pero también el apoyo que me dio la afición fue muy importante. Entonces, me gustaría ser campeón con La Liga para devolver ese apoyo en ese momento para que no me separaran del grupo.

El CAR llama mucho la atención, porque si usted lo ve en comodidades y todo, obviamente vas a elegir a Alajuelense porque es un club que se está armando de primer mundo, pero si ponemos de lado lo sentimental, prefería a Cartago. Aunque eso sí, debo reconocer que le guardo cariño a La Liga también», afirmó Lezcano a AMPrensa.com.

A pesar de que le guarda cariño a Alajuelense y su afición, su deseo es retirarse en el Cartaginés, club de sus amores, al cuál le sigue el rastro desde suelo guatemalteco.