Panamá ganó por primera ocasión en la historia en suelo tico

Redacción – La ausencia de jugadores de Alajuelense le dieron dolores de cabeza a Rónald González, quien tuvo que cambiar su plan de juego tras lo sucedido con los erizos.

El timonel patrio había convocado a Bryan Ruiz, Ian Smith, Leonel Moreira y Jonathan Moya, pero los once casos Covid-19 registrados en el León los dejaron fuera de La Sele.

Ante esa situación, González tuvo que llamar a William Quirós, Starling Matarrita, Kevin Briceño y Yuaycell Wright para reemplazar a los jugadores erizos.

Las ausencias del León provocaron que el estratega nacional tomara las medidas del caso y junto a su cuerpo técnico, tuvo que replantear el plan establecido.

Además, el timonel deja claro que en la caída de 0-1 ante Panamá, no fue solo porque no tenía los jugadores de Alajuelense, si no que fue por culpa de una desatención.

Rónald González habló en conferencia de prensa y dio a conocer que cambió todo lo que tenía pensado, tras lo acontecido en el Equipo de su Gente.

«Ya tenía un plan de juego establecido y en Alajuelense salieron con Covid-19 ¿Qué voy hacer yo?. Tuve que cambiar el plan de juego que tenía, no pudimos traer extranjeros que quería ver hoy, eso no es una situación mía.

Va depender de los jugadores que tenga y si ustedes ven jugadores que tenemos, nosotros no podemos pelear en la lucha directa con ellos, nosotros debemos buscar otra forma y ya llegara el momento que tendremos jugadores para competir en esa parte.

Tenía otras características como velocidad y posesión, así que todo eso lo vamos a determinar de acuerdo a la convocatoria, estoy seguro que vamos a sacar buenas conclusiones, veremos el plan que nos convenga mejor», afirmó González.

La Sele buscará lavarse la cara este próximo martes 13 de octubre, cuando se enfrenten nuevamente a Panamá en el Estadio Nacional a las 8:00 pm.